لبنان

غياب الدور

Lebanon 24
07-04-2021 | 04:43
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يلاحظ أن دولة خليجية كان لها تاريخ ديبلوماسي في الأزمات التي عصفت بلبنان، غائبة عن هذا الدور على خلفية ترتيب بيتها الداخلي.
 
المصدر: النهار
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