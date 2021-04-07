لبنان

عون طلب تفاصيل عن هذا الملف

Lebanon 24
07-04-2021 | 06:55
A-
A+
Doc-P-810444-637533754046396053.jpg
Doc-P-810444-637533754046396053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت "الجمهورية"، انّ رئيس الجمهورية تبلّغ عصر امس نتائج الاجتماع الثلاثي الذي ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal والمراحل التي تمّ التفاهم في شأنها للإقلاع بالمشروع في اسرع وقت ممكن.

 

وقالت مصادر مطلعة، انّ عون رهن موقفه النهائي في ضوء التحذير الذي وجّهه امس الاول الى كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بما حققه الاجتماع، وهو سيكون في انتظار مزيد من التفاصيل التي سيتسلمها في وقت قريب، وبناء على طلبه في اكثر من محور ونقطة، وخصوصاً في شأن حجم التجاوب الذي طلبته الشركة لكي تنجز ما تعهّدت به، من ضمن المِهَل المعقولة، والتي يمكن التوصل اليها في مسيرة الالف ميل في مسار التدقيق وما يحتاجه من وقت.

المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2021-04-07
13:09 | 2021-04-07
13:00 | 2021-04-07
12:16 | 2021-04-07
12:06 | 2021-04-07
12:00 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website