لبنان

ديبلوماسي غربي: شكلوا الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-04-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-810469-637533792976628702.jpg
Doc-P-810469-637533792976628702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كثف ديبلوماسي غربي اتصالاته خلال الايام الماضية من اجل التعجيل في تشكيل الحكومة، موحيا  لمن زارهم  او تواصل معهم ان هناك تغييرا جذريا في موقف دولته السياسي.

 

وتفيد مصادر مطلعة ان هذا الديبلوماسي هو الذي يقف وراء التأثير على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وجنوحه نحو التسوية.

 

وتعتقد المصادر "ان هناك تخوفا جديا، يعبر عنه هذا الديبلوماسي علنا، من استغلال ايران لاي تفاقم للازمة المعيشية والاقتصادية في لبنان من اجل فرض امر واقع مرتبط بعملية تصدير النفط والغذاء، وهذا ظهر بوضوح في قضية الاوكسجين السوري".

 

وكان اللافت بالامس سؤال جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": "من هي الجهة التي تمنع او تحول دون الوصول الى تسوية؟"  

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2021-04-07
13:09 | 2021-04-07
13:00 | 2021-04-07
12:16 | 2021-04-07
12:06 | 2021-04-07
12:00 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website