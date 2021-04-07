ديبلوماسي غربي: شكلوا الحكومة

كثف ديبلوماسي غربي اتصالاته خلال الايام الماضية من اجل التعجيل في تشكيل الحكومة، موحيا لمن زارهم او تواصل معهم ان هناك تغييرا جذريا في موقف دولته السياسي.

وتفيد مصادر مطلعة ان هذا الديبلوماسي هو الذي يقف وراء التأثير على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وجنوحه نحو التسوية.

وتعتقد المصادر "ان هناك تخوفا جديا، يعبر عنه هذا الديبلوماسي علنا، من استغلال ايران لاي تفاقم للازمة المعيشية والاقتصادية في لبنان من اجل فرض امر واقع مرتبط بعملية تصدير النفط والغذاء، وهذا ظهر بوضوح في قضية الاوكسجين السوري".

وكان اللافت بالامس سؤال جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": "من هي الجهة التي تمنع او تحول دون الوصول الى تسوية؟"