مرجع سياسي للمعنيين بتشكيل الحكومة: فتشوا عن هذا الامر

قال مرجع سياسي بارز وذو خبرة بالعمل الحكومي ان لا حل للازمة الحكومية الراهنة لان جوهر الموضوع هو خلاف على مَن يمسك بقرار البلد دستوريا وسياسيا حاضرا وفي المستقبل القريب، في حال حصول تطورات متوقعة او غير متوقعة".

وقال "العقدة القابضة على الحكومة واحدة وفي مكانها، وتتمثل بالاصرار على الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي. وما لم تتم ازاحة الثلث المعطل من الطريق، فلن تتشكل الحكومة".

وقال "ثمة مقولة بات الفرنسيون ايضا مقتنعين بها ومفادها ان باسيل بات "رئيس تيار الثلث المعطل" ويجب التعاطي معه على هذا الاساس ، اي انطلاقا من اولوية حل هذه العقدة قبل البحث عن الحكومة في"كومة قش الحقائب والاسماء".