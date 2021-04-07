لبنان

"تأكيداً لدعم مصر للبنان".. شكري يصل إلى بيروت (صور)

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:53
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وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أنّ زيارة شكري "تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق". 

 

 

الآن...وزير الخارجية #سامح_شكري يصل مطار بيروت في زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق... ووزير الخارجية والمُغتربين اللبناني شربل وهبة على رأس مُستقبليه. pic.twitter.com/8F89BcVYA4

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