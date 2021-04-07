لبنان

سرقة احدى شبكات الكهرباء في ضهر المغارة.. والأهالي غاضبون

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:56
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تعرضت خطوط شبكة الكهرباء، في الطرف الجنوبي من بلدة ضهر المغارة في اقليم الخروب، الى السرقة حيث قطع مجهولون الأسلاك والخطوط المربوطة، بالمحول الكهربائي مع "الديجانكتور" الكبير، على الموزع، بالاضافة الى قطع الخطوط عن الأعمدة.


وقد أثارت هذه الحادثة حالا من الغضب لدى أبناء البلدة، حيث ناشد رئيس البلدية جورج داغر، القوى الأمنية "تكثيف وتعزيز اجراءاتها اللازمة لمنع مثل هذه التعديات وقمعها والقاء القبض على الفاعلين". ودعا الى "التشدد ومراقبة ومداهمة بائعي الحديد والخردة والنحاس، وامكنة تجميع بضاعتهم للوصول الى الفاعلين".

وقد حضرت القوى الأمنية، وفتحت تحقيقا بالحادثة، كما حضر مفتشون من دائرة اقليم الخروب التابعة لمؤسسة كهرباء

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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