لبنان

سامح شكري من بعبدا: تحقيق الاستقرار في لبنان مهم للمنطقة

Lebanon 24
07-04-2021 | 11:41
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ان مصر مستمرّة ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة.

 

وقال: بعد 8 اشهر من زيارتي الماضية لا زال هناك انسداد سياسي والجهود تبذل لتشكيل حكومة اختصاصيين وتحقيق الاستقرار وهذا مهم لكل المنطقة ومصر وليس فقط للبنان.

 

ولفت شكري إلى انه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكوّنات السياسية المختلفة لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الازمة وتشكيل حكومة ما يفتح الباب للدعم الدولي.

 

وتابع: الاطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف واهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار ولن نوفر الجهود لمساعدة لبنان بهذه المرحلة الدقيقة.

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