كتل دافئة تسيطر حتى يوم الجمعة.. ولا سحابة من غاز ثاني اوكسيد الكبريت متجهة الى لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبيا حتى يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.



(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).ملاحظة: تنفي مصلحة الارصاد وجود سحابة من غاز ثاني اوكسيد الكبريت متجهة الى لبنان بسبب عدم رصد الاقمارالصناعية وجود هذه السحابة العملاقة، كما ان المراكز المولجة مراقبة النشاطات البركانية لم تصدر أية انذارات متعلقة بهذا الموضوع لمنطقتنا، وما تم رصده محصور فقط في محيط بركان إتنا في صقلية والدول المجاورة له.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا.السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتد لتصل سرعتها الى حدود 70 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1500 متر.- الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 9 الى 22 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,17- ساعة غروب الشمس: 19,04