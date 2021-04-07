لبنان

المطارنة الموارنة: للاسراع في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
07-04-2021 | 13:09
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دعا المطارنة الموارنة، الى "الإسراع في تشكيل الحكومة لصون حقوق لبنان خصوصا في الغاز والنفط"، وأعربوا عن ارتياحهم "للحراك العربي والدولي البناء"، متمنين "ان يكون ذلك سبيلا لتحرير لبنان من التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية".

وشكر المطارنة "البابا فرنسيس الذي خص لبنان في مباركته الفصحية، ودعا المجتمع الدولي الى دعم لبنان ليكون ارض تعايش وسلام وتعددية".


واكد المطارنة الموارنة "أننا نقف الى جانب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في التحرك الوطني الهادف الى خلاص لبنان واستعادة سيادته وقراره الحر من خلال حكومة انقاذية تنفذ الاصلاحات المطلوبة ونناشد جميع اللبنانيين دعم هذا التحرك بكل الوسائل المتاحة".
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