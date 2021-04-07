لبنان

الكتائب يتجه نحو اوروبا

Lebanon 24
07-04-2021 | 13:26
A-
A+
Doc-P-810574-637533989141514373.jpg
Doc-P-810574-637533989141514373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقوم حزب الكتائب بتحرك باتجاه اصدقاء لبنان الأوروبيين  لطلب مساعدتهم على حشد الدعم وحث عواصم بلادهم على مساندة لبنان وشعبه لوقف الانحدار الحاصل في البلد وتحريره من القيود التي تكبله ليس لمصلحته وحسب بل لمصلحة البلاد الأوروبية والعالم الذي لا شك سيتأثر بالتداعيات التي ستترتب عن انهيار لبنان الشامل. 

وبهذا المعنى بعث رئيس حزب الكتائب سامي الجميل برسالة الى حزب الشعب الأوروربي، ، اكبر حزب من حيث التمثيل في البرلمان الأوروبي، وهو شريك لحزب الكتائب منذ عام 2016 ويضم عدة احزاب حاكمة في العديد من الدول الأوروبية .

وتضمنت الرسالة شرحاً مسهباً عما آلت اليه الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والسيادية كما تضمنت مطالبة برفع القضية اللبنانية الى الدول الأوروبية المعنية بالشأن اللبناني، ودعم حق الشعب اللبناني، الرازح تحت وطأة السلاح، بتقرير مصيره، والشروع بخطوات عملية تقود الى الاصلاحات اللازمة واهمها الذهاب فوراً الى انتخابات نيابية تفرز تغييراً حقيقياً يعكس رغبة معظم اللبنانيين الذين نزلوا الى الشارع في 17 تشرين الأول من العام 2019 للتعبير عن رفضهم للواقع الذي يعيشونه.

وبناء على هذه الرسالة يعقد عصر اليوم اجتماع خاص للجنة الخارجية في حزب الشعب الأوروبي لبحث الوضع اللبناني وسوف يكون لرئيس الكتائب كلمة امام نواب في البرلمان الأوروبي ومسؤولين سياسيين  في الاحزاب المنضوية في الحزب الأورروبي، يشرح فيها حقيقة الوضع ويجيب على اسئلتهم .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:50 | 2021-04-07
21:36 | 2021-04-07
21:28 | 2021-04-07
21:25 | 2021-04-07
21:15 | 2021-04-07
21:13 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website