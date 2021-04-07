بيان لأصحاب الصيدليات.. لا إضراب غداً

أعلن تجمع اصحاب الصيدليات في لبنان، في بيان اليوم تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم غد الخميس. وجاء في البيان:

"بعد استجابة معالي وزير الصحة مشكورا لمطالب الصيادلة بدعم القطاع الصيدلي الذي يقف على شفير الانهيار ولو باليسير الذي يسد الرمق ولا يروي، وبعد الجهود الحثيثة التي بذلها سعادة نقيب الصيادلة لتحقيق هذه الغاية، وبعد التضامن الكامل وغير المسبوق من كل صيادلة لبنان وتوحدهم خلف مطالبهم المحقة، فإننا نعلن تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم الخميس ونطلب من معالي الوزير استكمال ما بدأه عبر الضغط على شركات الادوية للتوقف عن احتجاز الادوية وحليب الاطفال لديها وتسليمه بشكل عادل الى الصيدليات كافة حفاظا على الامن الصحي والغذائي للمواطنين".