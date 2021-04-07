لبنان

وزير خارجية مصر يصل الى بكركي (صورة)

Lebanon 24
07-04-2021 | 13:37
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يتابع وزير الخارجية المصري سامح شكري، جولته اللبنانية، اذ وصل منذ قليل الى الصرح البطريركي في بكركي، حيث استقبلة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، شاكرا مصر على مواصلة مساعدتها للبنان ومؤكدا على عمق العلاقات اللبنانية المصرية.

وفي وقت لاحق صدرعن البطريركية المارونية البيان التالي: 

استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الأربعاء ٧ نيسان ٢٠٢١ وزير خارجية مصر سامح شكري، يرافقه السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي والسفير السابق نزيه النجاري.

في مستهل اللقاء نقل الوزير شكري الى غبطته تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معرباً عن الرغبة الدائمة لدى المصرين حكومة وشعباً بأن يكرّر غبطته زياراته الى مصر.

 ثم جرى عرض للعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وللمستجدات على الساحة اللبنانية والعناوين المشتركة، و شكر البطريرك الراعي الوزير شكري على وقوف مصر الى جانب لبنان وشعبه خاصة أثناء الأزمات والمحن وآخرها تفجير مرفأ بيروت.

كما كان توافق على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تتمكّن من العمل على الاصلاحات المطلوبة والتي ستفتح مجالات الدعم الاقليمي والدولي للبنان.

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