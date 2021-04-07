لبنان

سيارة من دون اطارات... هذا هو السبب

Lebanon 24
07-04-2021 | 13:52
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تفاجأ أحد ابناء منطقة ابي سمراء، لدى دخوله الى الكراج التابع لمبنى مشروع "الشهال"، الذي يقطنه، بسيارته من نوع "انفينتي"، التي وجدها دون اطارات.

حيث عمد السارق، الى رفعها وسرقة اطاراتها، وتركها مرفوعة على الخفان، وفرّ الى جهه مجهولة.
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ابي سمراء

سرقة

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