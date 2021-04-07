سيارة من دون اطارات... هذا هو السبب

تفاجأ أحد ابناء منطقة ابي سمراء، لدى دخوله الى الكراج التابع لمبنى مشروع "الشهال"، الذي يقطنه، بسيارته من نوع "انفينتي"، التي وجدها دون اطارات.



حيث عمد السارق، الى رفعها وسرقة اطاراتها، وتركها مرفوعة على الخفان، وفرّ الى جهه مجهولة.