نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات تطالب باستثناء القطاع من قرارات السير

أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، في بيان، انها شاركت في التحرك اليوم "لان مشكلتنا واحدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصا وان اجور النقل لا تسد جزءا بسيطا من اكلافنا بعد تجاوز سعر صرف الدولار الاميركي العشرة الاف ليرة".

وأيدت النقابة "مطالب الاتحادات المتعلقة بالمعاينة الميكانيكية وضرورة ان تستردها الدولة، واستثناء قطاع نقل المحروقات من قرارات سير الشاحنات باعتبارها شاحنات تنقل مواد خطرة ومشتعلة ولا يجوز ان نتوقف على الطرق العامة قبل افراغ حمولتنا. لذلك نطالب وزير الداخلية باستثناء الصهاريج من هذا القرار".