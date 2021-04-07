أوهموها انهم من قبل زوجها...ضربوها وسرقوا منزلها

اقدم مجهولون، صباح اليوم على الدخول بالقوة الى منزل الدكتور "ع.ا." في منطقة الضم والفرز - بناية "الهام"، بعد ان طرقوا الباب بحجة انهم مرسلين من قبل الدكتور.وقد قام السارقون بالدخول بالقوة والاعتداء بالضرب على زوجة الدكتور، وسرقة الخزنة الموجودة في المنزل والتي تحتوي مجوهرات واموال.وعلى الفور قامت قوى الامن الداخلي بتوقيف العاملة التي تعمل في المنزل وهي المواطنة "ه.ع." لوجود شبهات حول تورطها بالموضوع واعطاء المعلومات للسارقين .وتستمر التحقيقات معها للتاكد من المعلومات او مدى تورطها.