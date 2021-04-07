اقفال التنظيم المدني في سرايا صيدا.. والسبب كورونا

أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قبل ظهر اليوم ، قرارا قضى باقفال ادارة التنظيم المدني في محافظة لبنان الجنوبي يومي الخميس والجمعة جراء تسجيل اصابة احد الموظفين بفيروس كورونا، على ان يتم خلال اليومين المقبلين اجراء فحوصات الـ pcr لجميع موظفي الادارة ليبنى على الشيء مقتضاه .