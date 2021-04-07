لبنان

اقفال التنظيم المدني في سرايا صيدا.. والسبب كورونا

Lebanon 24
07-04-2021 | 14:26
A-
A+
Doc-P-810594-637534029983954091.jpg
Doc-P-810594-637534029983954091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قبل ظهر اليوم ، قرارا قضى باقفال ادارة التنظيم المدني في محافظة لبنان الجنوبي يومي الخميس والجمعة جراء تسجيل اصابة احد الموظفين بفيروس كورونا، على ان يتم خلال اليومين المقبلين اجراء فحوصات الـ pcr لجميع موظفي الادارة ليبنى على الشيء مقتضاه .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:50 | 2021-04-07
21:36 | 2021-04-07
21:28 | 2021-04-07
21:25 | 2021-04-07
21:15 | 2021-04-07
21:13 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website