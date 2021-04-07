لبنان

توصيات هامة للجنة كورونا خلال شهر رمضان..

Lebanon 24
07-04-2021 | 15:29
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أعلنت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا تقييمها للاجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان.

واصدرت توصيات عدة من حظر تجول ومنع الولائم والخيم والافطارات الرمضانية، ووجوب استحصال على اذنونات وغيرها.

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