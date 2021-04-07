هذا ما سيتناوله الرئيس عون في خطابه الليلة؟

علم "لبنان 24" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتطرق في خطابه الى اللبنانيين مساء اليوم الى الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في البلد، وسيتحدث عن اموال المودعين والمساءلة والمحاسبة، وسيركز على موضوع التدقيق الجنائي، في ضوء نتائج الاجتماع الذي حصل بين مصرف لبنان ووزارة المال وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال"، وما سبقه.

وسيحدد الرئيس عون الاحتمالات والخيارات والنتائج في حال انطلاق التدقيق الجنائي وفي حال تعثره، وسط اسئلة تطرح عما اذا كان الرئيس عون سيكشف المعرقلين ام سيكتفي بالعموميات.