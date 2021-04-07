ما جديد ملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا؟

عقد في وزارة الدفاع اليوم، اجتماع في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالمياه الإقليمية اللبنانية وترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، ضم نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيري الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة وريمون غجر.

وتخلل الإجتماع عرض للمواقف والثوابت اللبنانية، وتم التوافق على ضرورة حصول السلطات اللبنانية على المستندات الرسمية التي يتم تداولها في الإعلام عبر الطرق الرسمية كي يبنى عليها الموقف اللبناني، وذلك من دون أي تفريط بحقوق لبنان بحدوده ومياهه وثرواته الطبيعية.

ويأتي ذلك تمهيدا لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على الموقف اللبناني الذي سبق أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مرارا منذ العام 2010، كما تم إيداعه لدى الأمم المتحدة.

اجتماع ثان

كذلك، عقدت عكر اجتماعا حضره الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، الطاقة والمياه ريمون غجر والشؤون الإجتماعية رمزي المشرفيه، رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني وعضو اللجنة النائب علي بزي.

وركز النقاش على مسألة الدعم وإنجاز قاعدة البيانات التي من شأنها استهداف العائلات الأكثر فقرا. كما تناول البحث موضوع البطاقة التمويلية التي ستغطي العائلات المحتاجة.