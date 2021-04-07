لبنان

الجيش عن الاجتماع الثلاثي في الناقورة: تأكيد الالتزام بالقرار 1701 وادانة الانتهاكات

Lebanon 24
07-04-2021 | 16:00
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 7/4/2021 عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو وذلك ضمن إجراءات مشددة للوقاية من وباء الكورونا.

تناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، ودان الجانب اللبناني انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وأكد الجانب اللبناني التزامه القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة، وضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. كما شدد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".
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