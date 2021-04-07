لبنان

فتح مساجد منطقة بعلبك الهرمل.. ولكن!

Lebanon 24
07-04-2021 | 16:55
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أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي مذكرة إدارية سمح فيها "بفتح مساجد منطقة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة والتراويح ضمن اتخاذ التدابير الوقائية المعلومة للجميع".

واعتذر عن "إحياء ليالي القدر المباركة وإقامة الإحتفالات والإعتكاف في المساجد".

وأكد "إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية والمناسبات الإجتماعية فيها".
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