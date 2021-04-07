بهية الحريري التقت سفير تونس

استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية ، يرافقه القائم بالأعمال والوزير المفوض بالسفارة رضا شهيدية وصاحب ورئيس شركة أماكو رجل الأعمال اللبناني علي العبد الله وذلك بحضو مستشار النائب الحريري للشؤون الصحية الدكتور ناصر حمود .
وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وتونس ومجالات التعاون المختلفة ، والعلاقة المميزة التي تربط مدينة صيدا خصوصاً بتونس وشعبها .
وثمنت الحريري في هذا السياق التجربة التونسية المميزة لا سيما في مجال دعم حقوق المرأة وفي التربية والتعليم والتنمية البشرية .
من جهته اعرب السفير الإمام عن سعادته بلقاء السيدة الحريري منوهاً بجهودها على شتى الصعد الانسانية والتربوية والوطنية ومعرباً عن اعتزازه بهذا اللقاء والتعرف اليها عن قرب .
وفي ختام اللقاء قدمت الحريري للسفير الإمام ولكل من شهيدية والعبد الله كتاب" صيدا المدينة القديمة " الصادر عن "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ".