بهية الحريري التقت سفير تونس

استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية ، يرافقه القائم بالأعمال والوزير المفوض بالسفارة رضا شهيدية وصاحب ورئيس شركة أماكو رجل الأعمال اللبناني علي العبد الله وذلك بحضو مستشار النائب الحريري للشؤون الصحية الدكتور ناصر حمود .

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وتونس ومجالات التعاون المختلفة ، والعلاقة المميزة التي تربط مدينة صيدا خصوصاً بتونس وشعبها .



وجرى التطرق الى عدد من القضايا الإقتصادية والثقافية والصحية وكان تأكيد مشترك على اهمية العلاقات التي تربط الشعبين اللبناني والتونسي . وثمنت الحريري في هذا السياق وقوف تونس الدائم الى جانب لبنان. كما كان تأكيد على اهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ولا سيما الاقتصادية والثقافية والتربوية والصحية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .

وثمنت الحريري في هذا السياق التجربة التونسية المميزة لا سيما في مجال دعم حقوق المرأة وفي التربية والتعليم والتنمية البشرية .

من جهته اعرب السفير الإمام عن سعادته بلقاء السيدة الحريري منوهاً بجهودها على شتى الصعد الانسانية والتربوية والوطنية ومعرباً عن اعتزازه بهذا اللقاء والتعرف اليها عن قرب .

وفي ختام اللقاء قدمت الحريري للسفير الإمام ولكل من شهيدية والعبد الله كتاب" صيدا المدينة القديمة " الصادر عن "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ".