لبنان

مراقبو حماية المستهلك جالوا على محطات ومحال في عكار لقمع الاحتكار والغش

Lebanon 24
07-04-2021 | 17:35
A-
A+
Doc-P-810646-637534133198144973.jpg
Doc-P-810646-637534133198144973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، على محطات الوقود ومحال بيع المواد الغذائية في منطقة القيطع بدءا من مفرق بلدة برقايل وحتى بلدة فنيدق، وذلك استكمالا لحملاتها لقمع الاحتكار والغش.

وتبين ان القسم الاكبر من محطات الوقود قد فرغت خزاناتها الا عدد قليل ما زال يعمل الى حين نفاد الكميات القليلة التي لديها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:50 | 2021-04-07
21:36 | 2021-04-07
21:28 | 2021-04-07
21:25 | 2021-04-07
21:15 | 2021-04-07
21:13 | 2021-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website