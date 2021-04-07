مراقبو حماية المستهلك جالوا على محطات ومحال في عكار لقمع الاحتكار والغش

جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، على محطات الوقود ومحال بيع المواد الغذائية في منطقة القيطع بدءا من مفرق بلدة برقايل وحتى بلدة فنيدق، وذلك استكمالا لحملاتها لقمع الاحتكار والغش.وتبين ان القسم الاكبر من محطات الوقود قد فرغت خزاناتها الا عدد قليل ما زال يعمل الى حين نفاد الكميات القليلة التي لديها.