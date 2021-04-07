لبنان

عون عرض مع وزير الخارجية السويسري العلاقات والمساعدات المقدمة من بلاده

Lebanon 24
07-04-2021 | 17:57
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس على رأس وفد، وعرض معهم العلاقات بين البلدين، والمساعدات التي قدمتها سويسرا الى لبنان.
 
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ميشال عون

إينياتسيو كاسيس

سويسرا

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