لبنان

مسلسل السرقات في طرابلس مستمر

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:13
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شهدت عدّة بنايات في القبة وتحديدا في شارع الهندسة في طرابلس سرقة شبابيك منور وكذلك براويز الالمنيوم.

 

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