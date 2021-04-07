سقوط طفل من الطابق الاول في الضنية

سوط طفل من الطابق الأول في منطقة دبعل-الضنية بعد انزلاقه من على مرتفع، وأُصيب بالرأس. ونقله الأهالي بشكل سريع بسيارتهم حيث تم استلام المصاب مِن قِبل اسعاف جهاز الطوارئ والاغاثة في بلدة بخعون، وأكملوا به إلى مستشفى قيصر معوض لتلقي العلاج.وقد وُصفت حالته بالمستقرة.