قائمقام حاصبيا دعا الى جلسة لانتخاب رئيس لبلدية الخلوات في 14 الحالي

دعا قائمقام حاصبيا رواد سلوم، أعضاء مجلس بلدية الخلوات إلى عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلدية خلفا للرئيس المقال، الاربعاء في 14 الحالي، في مركز قائمقامية حاصبيا.