لبنان

قائمقام حاصبيا دعا الى جلسة لانتخاب رئيس لبلدية الخلوات في 14 الحالي

Lebanon 24
07-04-2021 | 19:19
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دعا قائمقام حاصبيا رواد سلوم، أعضاء مجلس بلدية الخلوات إلى عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلدية خلفا للرئيس المقال، الاربعاء في 14 الحالي، في مركز قائمقامية حاصبيا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قائمقام حاصبيا

رواد سلوم

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