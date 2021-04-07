سويف: ضعف الانماء في عكار مساس صريح بحقوق المواطنين

تمنى راعي ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف،ان يلتقي ابناء ابرشيته، ليتبادل معهم التهاني بالفصح المجيد، لكن وحفاظا على سلامة الجميع، في ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، اقتصرت التهاني هذه السنة، على مجموعة من الوفود، التي حملت وجع الشارع والمواطن الى دار المطرانية،فقد استقبل سويف، مفتي عكار، الشيخ زيد محمد بكار زكريا، يرافقه عضو المجلس العلوي في عكارالشيخ حسن حامد، الشيخ وليد اسماعيل، الشيخ خالد اسماعيل، الشيخ محمد الجندي، منسق تيار المستقبل في عكارالاستاذ عبدالله زكريا والاستاذ احمد العضام،خلال اللقاء، تمنى المفتي زكريا للمطران سويف التوفيق في قيادة ابرشية طرابلس المارونية، مؤكدا على اهمية التعاون في كل ما يمكن ان يظهر الوجه الحقيقي للبنان، بلد الاخوة والعيش الواحد، املا، ان يتجدد اللقاء بصورة موسعة في مقر المطرانية في عكار، حينما تسمح الظروف الصحية وظروف البلاد بشكل عام.كما استقبل المطران سويف، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني، الوزير السابق طارق الخطيب،ممثلا رئيس التيار النائب جبران باسيل، يرافقه منسق قضاء طرابلس الاستاذ ربيع الفلو، والاساتذة، عفيف نسيم، داني سابا، حسان الحسن ورمزي دسوم ،وقد رأى الخطيب، انه لا يمكن انقاذ لبنان الا بالاتفاق والوحدة، فالارادة الصلبة ان وجدت، قادرة على ابتداع الحلول، معتبرا ان الخطاب الطائفي لا يعبّرعن وجدان طرابلس واهلها، ونشاط التيارفي طرابلس ينطلق من الانفتاح التام على كل مكونات المدينة،لاسيما في هذا الازمة الضاغطة على المواطنين.كما حضر، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، الاستاذ جيمي جبور الى دار المطرانية،للتهنئة بقيامة السيد المسيح.بدوره رحّب سويف بالحضور، مشيرا الى ان القيم المشتركة بين الاديان، تضع كرامة الانسان هدفا اساسيا لتحركها ونشاطها. واعتبر ان ضعف الانماء في محافظة عكار، ما هو الا مساس صريح بحقوق المواطنين في هذه المنطقة، مشددا على اهمية تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في عكار، كما في مختلف الاطراف اللبنانية.واضاف،ان التعددية والحرية صفتان اساسيتان لمدينة طرابلس، لا بد لهما من ان يقوداها الى السلام، مؤكدا على اهمية الحوار مع الشريك في الوطن والانسانية،ما يعزز التعددية الثقافية والدينية في لبنان، اللتين تشكلان نموذجا حقيقيا وفريدا من نوعه، دعا على اساسه فخامة الرئيس ميشال عون المجتمع الدولي، لاعتماد لبنان ملتقى لحوار الاديان والحضارات.يذكر ان المطران سويف، تلقى مروحة واسعة من اتصالات التهنئة، من شخصيات روحية، سياسية، اجتماعية، ثقافية وتربوية.