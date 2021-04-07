حريق داخل شقة في بلدة تول تسبب بحالات اختناق بين أفراد العائلة

شب عصر اليوم حريق كبير داخل شقة في مبنى في بلدة تول الجنوبية تقطنها عائلة سورية.وتسبب الحريق بحالات اختناق بين افراد العائلة، ما دفع بسيدة الى رمي نفسها من الطابق الثاني هربا من الحريق واصيبت بكسور.وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر على اخماد الحريق واسعاف حالات الاختناق. وافيد ان سبب الحريق وجود كمية من البنزين داخل الشقة.