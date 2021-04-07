لبنان

قرار من أبو جوده بإقفال أمانة السجل العقاري في زحلة وفي البقاع الغربي

Lebanon 24
07-04-2021 | 21:25
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 أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، قرارًا قضى بإقفال دائرة أمانة السجل العقاري في زحلة، ودائرة أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي، الكائن مركزهما في سرايا زحلة، بدءا من غد الخميس 8 نيسان ولغاية صباح الاثنين 12 منه، "بعد ثبوت إصابة إيجابية بفيروس كورونا بين موظفي دائرة البقاع الغربي".

وأوعز المحافظ أبو جوده الى رئيسة مصلحة الصحة في البقاع لارا البراك "متابعة موضوع اجراء فحوص الـ PCR للموظفين التابعين لدائرتي أمانة السجل العقاري وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا إتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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