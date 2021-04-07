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لبنان
صحناوي: لنلبي نداء الرئيس ليصير التدقيق الجنائي
Lebanon 24
07-04-2021
|
22:20
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غرد النائب نقولا صحناوي عبر حسابه على "تويتر": "لكل المواطنين اللبنانيين، تعو نلبي نداء الرئيس ونضغط كلنا ليصير التدقيق الجنائي، ونسترجع أموالنا، ونكشف الفاسدين، وبعدين لاحقين نختلف بالسياسة".
وارفق التغريدة بهاشتاغ: نعم_للتدقيق_الجنايي
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