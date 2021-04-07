لبنان

صحناوي: لنلبي نداء الرئيس ليصير التدقيق الجنائي

Lebanon 24
07-04-2021 | 22:20
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 غرد النائب نقولا صحناوي عبر حسابه على "تويتر": "‏لكل المواطنين اللبنانيين، تعو نلبي نداء الرئيس ونضغط كلنا ليصير التدقيق الجنائي، ونسترجع أموالنا، ونكشف الفاسدين، وبعدين لاحقين نختلف بالسياسة".

وارفق التغريدة بهاشتاغ: نعم_للتدقيق_الجنايي
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