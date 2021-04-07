صحناوي: لنلبي نداء الرئيس ليصير التدقيق الجنائي

غرد النائب نقولا صحناوي عبر حسابه على "تويتر": "‏لكل المواطنين اللبنانيين، تعو نلبي نداء الرئيس ونضغط كلنا ليصير التدقيق الجنائي، ونسترجع أموالنا، ونكشف الفاسدين، وبعدين لاحقين نختلف بالسياسة".وارفق التغريدة بهاشتاغ: نعم_للتدقيق_الجنايي