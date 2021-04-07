لبنان

السفير الصيني: سأواصل متابعة الوضع والتطورات في لبنان أينما كان عملي

Lebanon 24
07-04-2021 | 23:02
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غرد السفير الصيني وانغ كيجان عبر حسابه على "تويتر": "يعز علي أن أودع أصدقائي اللبنانيين اليوم. سأعود إلى الصين بعد انتهاء مهمتي في لبنان. أود أن أشكر الشعب اللبناني على صداقته مع الصين والدعم والمساعدة التي تلقيت من الأصدقاء من مختلف المجالات على مدى الأربع السنوات الماضية. شكرا لكم! سأواصل متابعة الوضع في لبنان وتطور العلاقات الصينية اللبنانية في المستقبل أينما كان مكان عملي".
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