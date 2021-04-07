لبنان

في مجدل عنجر...دهم مخازن وسوبرماركت... هذا ما تم ضبطه (صور)

Lebanon 24
07-04-2021 | 23:04
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه بتاريخ 7 / 4 / 2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات عدداً من المخازن والسوبر ماركت في ثلاثة أماكن مختلفة في منطقة مجدل عنجر، عائدة للبنانيين وسوريين، وقد ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية من الأصناف الخاضعة لقرار الدعم، حيث كانت تتم إزالة عبارة "صنف مدعوم" الموجودة على السلع تحضيراً لتهريبها إلى الأراضي السورية، كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية غير الخاضعة لقرار الدعم إضافة إلى كميّة من الأدوية، ومادتي البنزين والمازوت وقوارير الغاز التي تمّ تخزينها خلافاً للقوانين.


وأشارت قيادة الجيش في بيان، الى ان المضبوطات سلُمت الى المراجع المختصة.

 

 

 

 

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