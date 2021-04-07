خرقان بحريان للعدو في المياه الإقليمية قبالة راس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 7/4/2021 الساعة 6.50، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 408 أمتار، ولمدة /7/ دقائق.وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".