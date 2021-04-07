تحرك حاشد بالسيارات لمناصري التيار الوطني دعمًا للرئيس عون

نفذ مناصرو "التيار الوطني الحر" تحركًا حاشدًا بالسيارات، من "مركزية التيار الوطني" في مبنى ميرنا الشالوحي، في اتجاه القصر الجمهوري، مباشرة بعد كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



ورفع المناصرون أعلام التيار وصور الرئيس عون، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم، وهاتفين للرئيس. وقد جابوا شوارع بلدتي بعبدا والحدت.