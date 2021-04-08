لبنان

زيارة لدعم قطب سياسي

Lebanon 24
08-04-2021 | 00:04
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وفقاً لمصادر دبلوماسية متطابقة، فإن زيارة مسؤول عربي كبير، تندرج في إطار دعم قطب سياسي في مهمة أُوكلت إليه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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