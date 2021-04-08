لا دعوة لزيارة عاصمة كبرى

فوجئ رئيس تيّار موالٍ بعدم تلقيه دعوة لزيارة عاصمة غربية معنية، خلافاً لتوقعات ترسّخت لديه، بعد أجواء معيّنة تبلغها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".