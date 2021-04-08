لبنان

لا دعوة لزيارة عاصمة كبرى

Lebanon 24
08-04-2021 | 00:10
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فوجئ رئيس تيّار موالٍ بعدم تلقيه دعوة لزيارة عاصمة غربية معنية، خلافاً لتوقعات ترسّخت لديه، بعد أجواء معيّنة تبلغها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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