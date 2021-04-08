لبنان

تحويلات بمليارات الدولارات هُرّبت خلال التعبئة العامة!

Lebanon 24
08-04-2021 | 00:15
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يُؤكّد مصرفيون أن تحويلات بمليارات الدولارات، هُرّبت خلال فترة التعبئة العامة إلى الخارج، من قبل مصارف معروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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