لبنان

شكري على تنسيق مع فرنسا: رسائل ونصائح

Lebanon 24
08-04-2021 | 00:47
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علمت "اللواء" ان "الوزير سامح شكري لم يحمل مبادرة مصرية بمعنى الكلمة لحل الأزمة الحكومية، بل حمل نصائح وأكّد على دعم المبادرة الفرنسية وعلى إبقائها حية، وشدّد على ضررة تلقف القوى السياسية المبادرات والأفكار المطروحة لتشكيل الحكومة، ومنها المبادرة الاخيرة للرئيس نبيه بري".

وأشارت مصادر المعلومات الى ان "شكري على تنسيق مع فرنسا"، وقالت: "أن مصر ترى ان هناك مخاطر على لبنان والقلق كبير اذا تأخر تشكيل الحكومة، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية القائمة، وهوفي الوقت ذاته اكد على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ومحبتها له".
المصدر: اللواء
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