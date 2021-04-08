إتصالات مع دياب للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة

علمت "اللواء" ان "اتصالات جرت وتجري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية حول التحقيق الجنائي لم تصل بعد إلى حدّ الموافقة، من زاوية موقفه المكرر من ان الأولوية لتأليف حكومة جديدة".