لبنان

إتصالات مع دياب للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة

Lebanon 24
08-04-2021 | 01:14
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علمت "اللواء" ان "اتصالات جرت وتجري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية حول التحقيق الجنائي لم تصل بعد إلى حدّ الموافقة، من زاوية موقفه المكرر من ان الأولوية لتأليف حكومة جديدة".
المصدر: اللواء
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حسان دياب

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