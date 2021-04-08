تعريب المبادرة الفرنسية... الفرصة الأخيرة

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "الدستور واتفاق الطائف، معادلة ثنائية رَسَمَها بوضوح وزير الخارجية المصري سامح شكري، من بيروت بوصْفها من ركائز الإطار السياسي، الذي يفترض أن يحكم مسار إخراج لبنان من أزمته على قاعدة استيلاد حكومة اختصاصيين بما يفتح البابَ للدعم الإقليمي والدولي ويؤدّي لتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة.
ولم تتوانَ أوساطٌ واسعة الاطلاع عن وضْع محطة شكري، موفداً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بين حدّيْن: الأوّل أنها في سياق ما يشبه تحرّك الدقائق الخمس الأخيرة من العواصم، التي مازال لبنان على رادارها، قبل حصول الاصطدام بقعر الهاوية المالية - الاقتصادية وإمكان ترجمة العين الحمراء الخارجية بعقوبات على معرقلي الملف الحكومي.