لبنان

انعكاس نصائح

Lebanon 24
08-04-2021 | 04:18
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يقال إنّ مواقف إحدى المرجعيات السياسية منذ أسابيع مردّها نصيحة ومعلومات تلقتها من أصدقاء في دول غربية وشرقية.
المصدر: النهار
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