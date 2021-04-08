المنصة متعثرة

لوحظ ان عمل منصة التسجيل للقاحات سجل تراجعا كبيرا في الفترة التي تلت "وصاية" اللجنة الجديدة لكورونا علما ان العطل الذي طرأ على المنصة وأخر تحديد المواعيد للألوف لا يزال من دون معالجة رغم الكلام عن تجاوزه منذ الاثنين .