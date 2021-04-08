لبنان

المنصة متعثرة

Lebanon 24
08-04-2021 | 04:23
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لوحظ ان عمل منصة التسجيل للقاحات سجل تراجعا كبيرا في الفترة التي تلت "وصاية" اللجنة الجديدة لكورونا علما ان العطل الذي طرأ على المنصة وأخر تحديد المواعيد للألوف لا يزال من دون معالجة رغم الكلام عن تجاوزه منذ الاثنين . 
المصدر: النهار
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