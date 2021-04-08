لبنان

عون واقف "على الاطلال"

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:01
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كتبت "نداء الوطن": لا تزال عوارض سياسة "الإنكار والهروب إلى الأمام" تظهر على تغريدات رئيس "التيار الوطني الحر" وإطلالات رئيس الجمهورية ميشال عون، فالأول ما زال يرى نفسه "متجاوباً مع كل مسعى خارجي وداخلي"، والثاني أعادته التفليسة إلى "دفاتره القديمة" ليقلّب صفحات أمجاد غابرة، بدا معها في حديثه المتلفز أمس، كمن يقف "على الأطلال" مخاطباً اللبنانيين: "أنا ميشال عون أنا الجنرال أناديكم"، في مشهد غلب عليه الضعف والوهن واستجداء تعاطف الناس لكي يستذكروه في حقبة "الجنرال" بعد أن خذلهم في سدة الرئاسة.
المصدر: نداء الوطن
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