"حزب الله" يقلّل من أهمية زيارة شكري: مصر لا دور لها

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": مصادر لبنانية شاركت في اجتماعات المسؤولين مع شكري استشفت وكأن مصر تنوي الدخول الى لبنان من بوابة ترتيب اصطفافات معينة بدليل استثناء لقاءاته عدداً من القوى الفاعلة والوازنة في ملف الحكومة، واذا كان المسؤول المصري تجاهل متعمداً لقاء "حزب الله" فقد كان لافتاً ان "حزب الله" اعتبر أنّ الزيارة أتت لتقول إنّ مصر تؤيد الحريري وتتهم "حزب الله" وباسيل ضمناً بالتعطيل. وبالنسبة الى "حزب الله" فهو يرى أنّ "مصر ليست وسيطة ولا دور لها، وقد حضرت إلى لبنان في مسعى لاكمال الدور الفرنسي لكنها لن تكون بديلاً عن دور سعودي مفقود".يدرك "حزب الله" ان الجانب السعودي ابلغ من يلزم من المعنيين ان شخص رئيس الحكومة لا يعنيه وكذلك موضوع الحكومة، "فحاول الجانب الفرنسي التنسيق مع المصري ليكون الطرف العربي البديل أو الواجهة العربية لدور فرنسي تراجع مع تراجع زخم المبادرة الفرنسية التي باتت تحتاج الى ترجمة مبادرتها الى لغة مفهومة". واذا كانت المبادرة الفرنسية تراجعت، فهل يمكن لمصر ان تنجح في لعب دور ولو بالتنسيق مع الفرنسي؟ الارجح ان زيارة شكري حصلت من دون ان تخلّف أثراً يمكن استثماره على المدى البعيد، وكل ما في القضية أنّ "المضطر يتعلق بحبال الهوا وابوابنا مشرعة على مبادرات وتهديدات لا تؤتي أكلها".