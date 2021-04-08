لبنان

بطيش يقرأ في سطور بيان اجتماع التدقي الجنائي: مماطلة وتسويف

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:13
A-
A+
Doc-P-810792-637534593737816260.jpg
Doc-P-810792-637534593737816260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت ماجدة عازار في" نداء الوطن": لم يأخذ التدقيق الجنائي طريقه إلى التنفيذ بعد، علماً أنّه تعطّل في أكثر من محطّة بالرغم من مرور سنة وعشرة أيام على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى مصادقة مجلس النواب لاحِقاً على قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدّة عام، وذلك لمنع التبريرات لانجاز هذا التدقيق.

هذا الملف الذي لا يزال أسير التجاذبات السياسية ظاهراً، لأن المَوضوع يَبدو مرتبطاً اكثر بالمصالح الماديّة، شهد محطة جديدة امس الاول خلال الاجتماع الافتراضي الذي جمع "ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي".

وسألت "نداء الوطن" الوزير السابق منصور بطيش رأيه في آخر تطوّرات هذا الملف، فرسم صورة تشاؤمية متخوفاً "من انقضاء مهلة السنة من دون أن تتحقق عملية التدقيق"، بعدما لاحظ "عدم جدّية حتى الآن في التعاطي مع المَلَفّ، وعدم خروج كل الاجتماعات المتعلّقة به عن اطار المماطلة والتسويف". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-04-08
11:32 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:12 | 2021-04-08
10:57 | 2021-04-08
10:54 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website