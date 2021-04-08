لبنان

وزير الخارجية في اليونان.. وسيبلغها هذا الاعتراض

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:14
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يقوم وزير الخارجية شربل وهبة في الـ15 من الشهر الحالي بزيارة لليونان، حيث سيلتقي نظيره وزير الخارجية اليوناني. وعلمت «الأخبار» أن من جملة الأمور التي سيناقشها وهبة مع نظيره، عمل شركة «انرجين» اليونانية التي ستبدأ التنقيب في حقل «كاريش» على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، كما سيُبلغ وهبة اعتراضه على الأمر، لكون المنطقة متنازعاً عليها ويدخل جزء منها ضمن المساحة التي يؤكد لبنان سيادته عليها، بعد إضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إليها، فيما يقول بعض المعلومات إن «انرجين» تنوي تلزيم التنقيب الى شركة فرنسية لتفادي مخاطر العمل في هذه المنطقة.
المصدر: الأخبار
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