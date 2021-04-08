صاروخ سوري لاحق طائرة إسرائيلية سُمع دويه في جنوب لبنان.. وسقط في حولا (صور)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأربعاء ـ الخميس أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

وبحسب تلفزيون "المنار"، أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وتم تداول صور لآثار صاروخ سوري سقط في منطقة الرويسات في بلدة حولا الجنوبية وسمع دويه في ارجاء الجنوب والبقاع الغربي.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء عدوانا على بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.