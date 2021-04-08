لبنان

صاروخ سوري لاحق طائرة إسرائيلية سُمع دويه في جنوب لبنان.. وسقط في حولا (صور)

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:45
A-
A+
Doc-P-810804-637534612857210566.jpg
Doc-P-810804-637534612857210566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

أفادت وسائل إعلام لبنانية، ليل الأربعاء ـ الخميس أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة إسرائيلية فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

 

وبحسب تلفزيون "المنار"، أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية، وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

 

وتم تداول صور لآثار صاروخ سوري سقط في منطقة الرويسات في بلدة حولا الجنوبية وسمع دويه في ارجاء الجنوب والبقاع الغربي.

 

 

 

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء عدوانا على بعض المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2021-04-08
11:32 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:12 | 2021-04-08
10:57 | 2021-04-08
10:54 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website