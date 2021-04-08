لبنان

لقاح "سبوتنيك" في لبنان ليس "الأصلي"؟

Lebanon 24
08-04-2021 | 06:55
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بعد الضجة حول لقاح "أسترازينيكا" بسبب الجلطات النادرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأنّ لقاح "سبوتنيك V" الذي سيُستخدم في لبنان ليس هو نفسه "سبوتنيك V" الذي أُجريت عليه التجارب. 

وفي التفاصيل أنّ هذه الأنباء انتشرت بعدما نقلت صحيفة "دينيكن" السلوفاكية عن تقرير لهيئة تنظيم الأدوية المحلية قوله إن لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسليمه إلى البلاد له معايير مختلفة عن تلك التي تمت مراجعتها في دراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، والتي أظهرت أنه فعال للغاية ضد مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

 

Just a heads-up for #Lebanon: The #Slovak drug regulator has said the Sputnik V doses delivered to the country in March are different to the vaccine reported on in the Lancet. #Covid19 #vaccination #Russiahttps://t.co/wBXESlZHXH

من جهتها، ردّت الشركة الروسية المنتجة للقاح على حسابها على "تويتر" مؤكدةً أنّ هذا النبأ عار من الصحة. 

 

Clarification from #Sputnik V team on 2 fake news today:

 

وفي السياق نفسه، أكّدت مراسلة "CNN" تمارا قبلاوي نقلاً عن مصدر موثوق أنّ شحنة "سبوتنيك V" التي وصلت إلى لبنان هي نفسها التي تمت مراجعتها في دراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية. 

Update: I'm reliably told that the shipment is believed to be identical to that reviewed by The Lancet.

يُذكر أنّ عملية التطعيم بلقاح سبوتنيك V انطلقت في 30 آذار الفائت، وذلك بأول حقنة أعطاها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لزميله وزير النقل ميشال نجار.

 
المصدر: رصد لبنان 24
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