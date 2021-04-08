عملو حسابكن ان هذا الاستحقاق في موعده

قال مرجع رسمي سابق "ان الاجواء الديبلوماسية التي اطلع عليها تؤكد ان المجتمع الدولي لن يسمح تحت اي ظرف بتأجيل الانتخابات النيابية العامة في لبنان، على غرار المماطلة الحالية في اجراء الانتخابات الفرعية".

أضاف "على قوى المعارضة ان توحد صفوفها وتتجاوز الاعتبارات الخاصة لتكوين كتلة نيابية وازنة موحدة، لان التجربة المعاشة حاليا تؤكد "ان التغني بحجم الكتلة وتكبير طاولة الاجتماع وزيارات المجاملة الى المرجعيات الروحية وتقديم اقتراحات القوانين بعناوين براقة والمؤتمرات الصحافية المكررة للتبرير ليس الا، وسواها من الخطوات الاستعراضية لا تلغي حقيقة العجز عن احداث اي خرق حقيقي في جدار اداء اهل السلطة".

وتابع "للمعارضين جميعا، اللي استقالو واللي بعدن اجر بالفلاحة واجر بالبور، اقول توحدو لانو متل ما ماشيين ما حدا سئلان عنكن".